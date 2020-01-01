Haberler » Güncel » Burdur vali şıldak salda'da yapılan çevre operasyonudur - Haber

Burdur vali şıldak salda'da yapılan çevre operasyonudur

Vali Şıldak Salda'da yapılan çevre operasyonudurBurdur Valisi Hasan Şıldak, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını belirterek, Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu dedi.

01.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:27
Vali Şıldak 'da yapılan çevre operasyonudur
Valisi Hasan Şıldak, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını belirterek, Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu dedi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün 2019'un marka değeri olarak ön plana çıktığını söyledi. Kentte turizm değerlerini arttırmak amacıyla daha fazla çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Şıldak, Altyapı hizmetlerini, sosyal hizmetleri geliştirerek, hizmet iyileştirmesi yaparak, tanıtıma önem vererek bölgenin hem tarihi hem kültürel yapısını daha bilinir hale getirdik. Bunların sonucunda da Burdur'a gelen ziyaretçi sayısında çok ciddi yükselmeler görüldü dedi.
SALDA GÖLÜNÜ 1 MİLYON 400 BİN KİŞİ GEZDİ
Salda Gölü'nün başlı başına 2019'da marka olan bir değer olarak öne çıktığını kaydeden Vali Şıldak, şunları söyledi
Salda'da alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, valiliğimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği önemli uygulamalar adeta gölü yok olmaktan kurtardı. Orada yapılan gerçek bir operasyondu. Bir çevre operasyonuydu aslında. Bu da çevresel değerlerin korunması, gölün ve çevresinin turizme açılma faaliyetlerinin tamamen koruma ön plana alınarak gerçekleştirilmesiydi. Gölün doğal özelliklerinin bozulmasına müsaade edilmeyeceğini defalarca vurguladık. Bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yürüttük. Vatandaşımız, esnafımız, turizmle meşgul olan insanlarımız da farkettiler ki, Burdur turizmde yeni bir adres, yeni bir destinasyon oldu. Önümüzdeki senelerde bunun sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bu çıta yükselecek. Yatırımcılarımıza, bilhassa Burdurlu iş insanlarımıza bu sektörde, turizm alanında yatırım yapması önerimizi tekrarlıyoruz. 2019'da bunu sık sık vurguladık. 2020'de bunun gerçekleştiğini görmek istiyoruz. 2019'da Burdur'a 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Salda Gölü'nü 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti.
Burdur vali şıldak salda'da yapılan çevre operasyonudur

SALDA GÖLÜ, Burdur, Salda, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:28   Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret - Haber
11:27   Başkentte yangın: 4 ölü (8) - Haber
11:26   ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI (Havadan görüntülerle) - Haber
11:26   Kurduğu kütüphaneyi "çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor - Haber
11:22   Başkan Çebi'den Küçükçekmece'de yılbaşı ziyaretleri - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
1.01.2020 11:36:14