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Burdur Valiliği: "Salda Gölü'nde sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır"

Burdur Valiliği, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan sorumlu firma hakkında izinsiz ve usulsüz çalışma yaptığı gerekçesiyle idari ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

14.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:26
Burdur Valiliği:
Burdur Valiliği, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan sorumlu firma hakkında izinsiz ve usulsüz çalışma yaptığı gerekçesiyle idari ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihalesi yapılan Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, yetkili idarelerin izni olmadan Beyaz Adalar Bölgesi'nde iş makinesiyle tesviye ve taşıma yaptığının tespit edildiği kaydedildi.
Alanda yapılan çalışmada gerekli özenin gösterilmediğinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, bunun üzerine söz konusu faaliyetin durdurulduğu belirtildi.
Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye ilişkin yetkili idare tarafından yüklenici firma ve müşavir firmayla ilgili gerekli idari işlemlerin gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Valiliğimiz tarafından da sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülmesi konusunda ilgili birimlerimiz uyarılmış olup süreç, Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Burdur, Güncel
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