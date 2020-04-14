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Burdur Valiliği: "Salda Gölü'nde tesviye ve taşıma yapan firma hakkında adli süreç başladı"

Burdur Valiliği, Salda Gölü'nde yetkili idarelerin izni olmadan Beyaz Adalar Bölgesi'nde iş makinesiyle tesviye ve taşıma yapan firma ile ilgili idari ve adli sürecin başladığını duyurdu.

14.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:05
Burdur Valiliği:
Burdur Valiliği, Salda Gölü'nde yetkili idarelerin izni olmadan Beyaz Adalar Bölgesi'nde iş makinesiyle tesviye ve taşıma yapan firma ile ilgili idari ve adli sürecin başladığını duyurdu.
Burdur Valiliği, Salda Gölü hakkında yazılı açıklamada bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, yetkili idarelerin izni olmadan Beyaz Adalar Bölgesi'nde iş makinesiyle tesviye ve taşıma yaptığının tespit edildiği ve faaliyetin durdurulduğunu ifade edildiği açıklamada, yetkili idare tarafından yüklenici firma ve müşavir firma ile ilgili gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Valiliğimiz tarafından da sorumlu firma ile ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülmesi konusunda ilgili birimlerimiz uyarılmış olup süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Adalar, Burdur, Güncel
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