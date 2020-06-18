Burdur Valisi Ali Arslantaş görevine başladı

Burdur Valiliğine atanan Ali Arslantaş, görevine başladı.

18.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:21
Burdur Valiliğine atanan Ali Arslantaş, görevine başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Erzincan Valiliğinden Burdur Valiliğine atanan Arslantaş, vali yardımcıları tarafından karşılandı.
Arslantaş, daha sonra makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.
Antik kentleri, ören yerleri ve doğal güzellikleriyle ünlü Burdur'da geçireceği her bir günü, cennetten ödünç alınmış bir gün gibi göreceğini belirten Arslantaş, kentte ortak aklı ön plana çıkarma gayreti içinde olacaklarını söyledi.
"Kırk mazeret bir maharetin yerini tutmaz"
İstişareyle Burdur'daki devam eden kamu yatırımlarını ve yapılması gereken işleri planlayarak yürüteceklerini anlatan Arslantaş, "Hem alın hem de akıl teri dökerek işleri yürütme gayreti içinde olacağız. Yöneticilik çözüm bulma sanatıdır, mazeret bulma yeri değildir. Kırk mazeret bir maharetin yerini tutmaz. İş yapmak istemiyorsanız bir mazeret bulursunuz. İş yapmak istiyorsanız da bir yolunu bulursunuz. Çalıştığımız süre içinde kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları, gaziler bizden pozitif ayrımcılık görecek. Tüm Burdurlu hemşehrilerimi saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." diye konuştu. Burdur Valisi Ali Arslantaş görevine başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Burdur, Güncel, Haber

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