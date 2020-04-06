Burdur Valisi Hasan Şıldak AA'nın 100. yılını kutladı
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
06.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:48
Vali Şıldak, sosyal medya hesaplarından, "AA 100 yaşında" etiketi ve AA'nın yüzüncü yıl logosu ile paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin bizlere ulaştırılmasında gayreti olan herkesi kutluyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Etiketler: Hasan Şıldak, Burdur, Güncel