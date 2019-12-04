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Burdur Valisi Şıldak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:55
Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Şıldak, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz ve Kış bir arada", "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarına oy verdi.
Şıldak, yaptığı açıklamada, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını geleneksel hale getirdiğini söyledi.
Üç kategorideki fotoğraflardan tercihini yaparak oy verdiğini aktaran Şıldak, "AA'nın yılın özeti olarak da niteleyebileceğimiz bu faaliyetini çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve özenle çekilmiş anlamlı ve belirli mesajlar içeren değerli çalışmalar olduğunu aktaran Şıldak, fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini belirtti.
Burdur Valisi Şıldak, AA'nın

Behçet Alkan, Hasan Şıldak, Ali Atmaca, Burdur, Güncel

Kaynak: AA


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