Burdur Valisi Şıldak Aynı apartman içinde de bayramlaşmayın

Burdur Valisi Şıldak Aynı apartman içinde de bayramlaşmayınBurdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatarak, Aynı bina içinde yaşayan komşular arasında da herhangi bir bayram ziyareti olmaması gerekir dedi.

21.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:38
Burdur Valisi Şıldak Aynı apartman içinde de bayramlaşmayın
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatarak, Aynı bina içinde yaşayan komşular arasında da herhangi bir bayram ziyareti olmaması gerekir dedi.
Tüm yurtta olduğu gibi Burdur'da da bayram tedbirleri en üst seviyede tutuluyor. Burdur Valisi Hasan Şıldak, bayram öncesi vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, Önümüz bayram. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde bayramlaşma kültürü vardır fakat sokağa çıkma yasağı bu anlamda çok isabetli olmuştur. Market, fırın gibi yerlere belli saatlerde gidip alışveriş yapma imkanı sağlayacağız. Vatandaşlarımız sadece ihtiyaçlarını gidermek için dışarıda bulunabilecek. Bunu bahane ederek herhangi bir ev ziyareti, herhangi bir bayram ziyaretinde bulunmalarını kesinlikle istemiyoruz. Bu zaten mümkün değil, yasaktır. Bu nedenle aynı bina içinde bulunanların da dikkatini çekmek istiyorum. Aynı apartmanda, aynı binada yaşayan komşular arasında da herhangi bir bayram ziyareti olmaması gerekir. Evlerimizi, hanelerimizi, aile düzeyinde koruyalım, muhafaza edelim, izole bir vaziyette bu tedbirlere devam edelim dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Burdur Valisi Şıldak Aynı apartman içinde de bayramlaşmayın

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Şıldak, Burdur, Güncel, Haber

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