Haberler » Güncel » Burdur vaşaklar fotokapana takıldı - Haber

Burdur vaşaklar fotokapana takıldı

Vaşaklar fotokapana takıldıKEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar Burdur'da fotokapana takıldı.

04.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:17
Vaşaklar fotokapana takıldı
KEDİGİLLER familyasından yırtıcı bir memeli olan ve besininin en önemli kısmını yabani tavşanların oluşturduğu vaşaklar 'da fotokapana takıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü tarafından hem yaban hayatının araştırılması hem de kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen fotokapan çalışmaları sayesinde birçok yaban hayvanına ait ilginç görüntüler elde edilmeye devam ediyor. Kurulan fotokapanlara bu sefer de vaşaklar takıldı. Fotokapanlarla vaşakların gelişimi 4 yıl boyunca takip edildi.
Görüntülerde vaşakların dört mevsim bölgedeki yaşamı yer aldı.
Burdur vaşaklar fotokapana takıldı

Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:15   Dağcılar şehitleri anmak için Allahuekber Dağları'na tırmanmaya başladı - KARS - Haber
11:14   Kayseri'de kar etkili oldu - Haber
11:14   Vali yerlikaya 2019 yılında başka ile kayıtlı olan 97 bin 255 suriyeli istanbul'dan ayrıldı. - Haber
11:14   Van kamyonette üzerinde 'paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı - Haber
11:09   Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:16:40