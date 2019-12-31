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Burdur ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon

Burdur ve Hatay'da yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi 7 şüpheli yakalandı.

31.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:42 Burdur ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon
ve 'da yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyesi 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Burdur ve Hatay İl Jandarma komutanlıkları tarafından terör örgütlerinin yılbaşı kutlamaları sırasında yapabilecekleri muhtemel eylemlerin önlenmesi maksadıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan operasyonda DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden M.E. Burdur'da yakalandı. Bu kişiye bağlı olarak takip edilen örgüt üyeleri Y.A, H.A, M.A, F.E, H.A.K. ve A.B. ise Hatay'da gözatına alındı.
Jandarma İstihbarat, Hatay ve Burdur İl Jandarma komutanlıklarınca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzeme ve dijital materyallerden yola çıkarak soruşturma derinleştirildi.
Şüphelilerin, yılbaşı ve öncesinde güvenlik güçlerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerine, eğlence yerlerine yılbaşı kutlaması nedeniyle kilise ve mabetlere yönelik eylem düzenleyebileceği belirlendi.
Bağdadi'den emir alıyordu
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen M.E'nin, 2013-2017 yılları arasında örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'den direkt emirler aldığı, örgüt içerisindeki çocukların eğitimlerinden sorumlu olduğu, eğittiği çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel bir ekip kurduğu ve örgüt propagandası için yayımlandığı, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi.

Burdur, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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