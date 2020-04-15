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Burdur ve Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

BURDUR Cezaevi önünde bekleyen polis araçları ve yolcu otobüslerinden görüntüler MUĞLA Sevk otobüslerinin cezaevi önüne gelmesi detay Cezaevi önü detay Cezaevinden otobüs çıkışı Otobüslerin ayrılışı Burdur ve Muğla'da cezaevlerinden tahliyeler başladıBURDUR/Burdur E Tipi Kapalı-Açık...

15.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:35
BURDUR
Cezaevi önünde bekleyen polis araçları ve yolcu otobüslerinden görüntüler
MUĞLA
Sevk otobüslerinin cezaevi önüne gelmesi detay
Cezaevi önü detay
Cezaevinden otobüs çıkışı
Otobüslerin ayrılışı Burdur ve Muğla 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
BURDUR/Burdur E Tipi Kapalı-Açık Cezaevinde yaklaşık 400 hükümlünün tahliye ve izin işlemi gerçekleştirildi.
Hükümlüler güvenlik önlemleri arasında otobüslere bindirilerek cezaevlerinden ayrıldı.
Gölhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ise kanundan yararlananların dosyaları incelendikten sonra tahliyeleri gerçekleştirilecek.
Muğla
Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 161, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan 485 olmak üzere 646 hükümlünün tahliye ve izin işlemi yapıldı.
Polis ekipleri cezaevi önünde güvenlik önlemi aldı. Tahliye edilenler yolcu otobüsleriyle cezaevinden ayrıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevinden koronavirüs salgını nedeniyle izin, denetime ayrılma ve şartlı tahliye gerekçeleriyle tahliyelerin yapıldığını söyledi.
Önlemler kapsamında hükümlülerin gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Yağcı, hükümlülerin oturdukları il ve ilçelere otobüslerle nakledildiğini, halihazırda her iki ceza infaz kurumunda Kovid-19 vakasının görülmediğini kaydetti.
Öte yandan, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 940, Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundan 720 hükümlünün tahliye ve izin işleminin de yapıldığı öğrenildi. Burdur ve Muğla’da cezaevlerinden tahliyeler başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Polis, Muğla, Güncel
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