Burdur Yaban Hayvanları ve Kaçak Avcılar Fotokapanla Görüntülendi

Yaban
hayvanları ve kaçak avcılar fotokapanla görüntülendi Burdur
'da doğaya konulan 20 fotokapan, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne sererken, kaçak avcıları da yakaladı. Yılbaşından bu yana fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanının yanı sıra kaçak avcılar fotokapanlar tarafından görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün doğada kurduğu fotokapanlardan elde edilen görüntüler Burdur'un yaban hayatını gözler önüne serdi. İl genelinde çeşitli yerlere kurulan 20 fotokapanla hem kaçak avcılıkla mücadele hem de yaban hayvanlarının tespiti amaçlanıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, Burdur ilinin memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturulması anlamında büyük katkıları olan fotokapan cihazları aynı zamanda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tutuyor. Görüntülerin incelenmesiyle herhangi bir yasadışı avcılık unsuru tespit edildiği takdirde müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal işlemler uygulanıyor dedi.
Fotokapanlardan 1 Ocak'tan bu yana elde edilen gece ve gündüz görüntülerinde keklik, yaban domuzu, çakal, kurt, tilki, tavşan ve vaşak gibi yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Burdur, Yaban, Güncel
Kaynak: DHA