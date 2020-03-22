Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BURDUR Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi - Haberler

BURDUR Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi

Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları beslediBURDUR'da oturan avcı İsmet Süslü (79) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

22.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:51
Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi
BURDUR'da oturan avcı İsmet Süslü (79) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İki gün önce öldüğü tahmin edilen Süslü'nün evde aç kalan köpeklerini akrabaları besledi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evinde yalnız yaşayan avcı İsmet Süslü'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu akrabalarına söyledi. Akşam saatlerinde eve gelen akrabaları 1'inci kat balkonundan içeri baktıklarında, İsmet Süslü'yü mutfakta yerde yüzüstü hareketsiz yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmet Süslü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Süslü'nün cesedi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Eşinin yaklaşık 5 yıl önce yaşamını yitirdiği ve çocuğunun olmadığı öğrenilen İsmet Süslü'nün cenazesinin yarın memleketi merkez Kozluca köyünde toprağa verileceği bildirildi.
'KAPININ ARKASINDA UZANMIŞ KALMIŞ'
Süslü'nün komşusu Ramazan Efe, "Her gün sabah erkenden köpeklerini gezdirmeye götürürdü. Dün ışıkları yanmıyordu. Bugün de akşamüstü ışıkları yanmayınca yeğenini aradım. Onlar geldi, evin balkonuna çıkıp içeri baktılar. Mutfakta kapının arkasında uzanmış kalmış" dedi.
AÇ KALAN KÖPEKLERİNİ AKRABALARI DOYURDU
Ayrıca, Süslü'nün 2 gündür evde bekleyen ve aç kalan 3 av köpeğini de akrabaları doyurdu. BURDUR Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

BURDUR Yalnız yaşayan avcı ölü bulundu, aç kalan köpeklerini akrabaları besledi
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı Haberler
Fransa'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor! Ölü sayısı yine arttı
Türkiye’de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların kaçı pozitif çıktı? İşte oran
Türkiye’de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi Haberler
Türkiye'de virüs için bugüne kadar kaç test yapıldı? Bakan sayıyı verdi
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30’a yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a yükseldi!
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Haberler
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
İlk ders Bakan Selçuk’tan! ’Gençler tatil bitti’ Haberler
İlk ders Bakan Selçuk'tan! "Gençler tatil bitti"
Merkel’in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı Haberler
Merkel'in karantina kararının ardından bu kareyi gören Almanlar panik yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

- İdlib'de Korona Virüse Karşı Dezenfekte Başladı - Haber Çöp dolu alanda yangın korkuttu - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber Emirates Havayolları tüm uçuşlarını askıya aldı - Haber ANTALYA Çöp dolu alanda yangın korkuttu - Haber Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi - Haber Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu - Haberler Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi - Haber Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler
Loading