BURDUR Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduBURDUR'da yalnız yaşayan Şeref Yiğit (80) evinde ölü bulundu.

06.07.2020 20:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 20:34
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
BURDUR'da yalnız yaşayan Şeref Yiğit (80) evinde ölü bulundu.
Pazar Mahallesi Nayip Sokak'ta oturan kayınpederini telefonla arayan Ali Rıza Taşçı, yanıt alamayınca Şeref Yiğit'in evine gelerek kapıyı çaldı. Kapı açılmayınca yandaki camdan içeri giren Taşçı, kayınpederinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şeref Yiğit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yiğit'in cesedi belediye morguna konuldu. Ali Rıza Taşçı, "Çocuğumuzun tedavisi için Antalya'daydık. Gündüz telefonla aradım ulaşamadım. Antalya'dan dönünce eve geldim. Kapıyı çaldım açılmadı. Camdan girip baktığımda oturma odasında koltukta oturur vaziyette gördüm" dedi. BURDUR Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber
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