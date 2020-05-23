BURDUR Yaralamalı kazanın görüntüleri kamerada

Yaralamalı kazanın görüntüleri kameradaBURDUR'da bir kişinin yaralanması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

23.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:03
Yaralamalı kazanın görüntüleri kamerada
BURDUR'da bir kişinin yaralanması sonucu meydana gelen trafik kazasının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.
Burdur- Antalya kavşağında geçen salı günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ali Buhurcu'nun kullandığı ve Bucak ilçesine tarım makineleri götüren 03 ABH 35 plakalı TIR ile Ali Can'ın (55) kullandığı 15 AB 601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Can, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anının MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Isparta'dan Antalya yönüne giden Ali Buhurcu'nun kullandığı TIR ile Ali Can'ın kullandığı otomobilin çarpışması anbean görüntülere yansıdı. BURDUR Yaralamalı kazanın görüntüleri kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Can, Burdur, Güncel, Haber

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