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BURDUR Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (3)CHP'LİLERDEN BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMAYeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasının ardından CHP Burdur Milletvekili Mehmet...

20.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:48
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı (3)
CHP'LİLERDEN BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA
Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralanmasının ardından CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP İlçe Başkanı Ferdi Ay ve diğer parti yöneticileri, Yeşilova Belediyesi'ne gelerek vatandaşlarla görüştü. Milletvekili Mehmet Göker, vatandaşlara 'geçmiş olsun' derken, "Başkanımız her şeye vakıf. Olayı birebir anlatıyor. Bilinci yerinde; kim geldi, kim yaptı. Şu anda gözaltına alınan 2 kişiden birinin de kimliğini teşhis etti. Durumu iyi" dedi.
'YARGI EN KISA ZAMANDA GEREĞİNİ YAPACAKTIR'
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de, "Seçilerek görev başına gelmiş ve görevini layıkıyla yapmaya çalışan çok kıymetli belediye başkanımız ve çok değerli eşinin sabaha karşı kalleşçe silahlı saldırıya uğramasından duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Nedeni ne olursa olsun hiçbir insanın yaşam hakkını elinden alma şansımız hiçbir zaman olmamalıdır. Hele hele demokrasinin, yargının ve cumhuriyetin işlediği bu ülkede hiçbir seçilmişin böyle bir muameleye maruz bırakılmasına asla izin verilmemeli. Yargı en kısa zamanda gereğini yapacaktır. Emniyet güçlerimiz sabahtan itibaren canla başla çalışıp failleri yakalamak için gereken gayreti göstermektedir. Başsavcımızla görüştüğümüzde de olayın en kısa sürede aydınlatılıp, suçluların adalete teslim edileceğini ifade ettiler" diye konuştu.
'DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ'
Belediye başkanlarının görevlerini yaptıklarını ve kuralları uygulamak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Ercengiz, şunları söyledi:
"Zaman zaman bu kuralları uygularken, kişilerin kişisel çıkarlarına ters düşecek uygulamalarımız olabilir, kuralları uyguladığımız sürece. Biz bundan da geri adım atmayacağız. Ama bunun karşılığında yaşını, başını almış, sadece memleket sevdasıyla, Yeşilova için çalışan Mümtaz Başkanımız ve değerli eşine yapılan saldırı şunu gösterdi ki bizlerin de can güvenliği her zaman tehdit altında. Devletimize güveniyoruz. Devletimizin, milletimiz için çalışmalarında en kılcal olan yerel yönetimlerinin, belediye başkanlarının da can güvenliği konusunda bundan sonra daha hassasiyet göstereceğinden eminiz. Yenilerinin tekrar etmemesi için de öncelikle dua ediyoruz. Tüm gücümüzle, tüm örgütümüzle bu olayın ve buna benzer olayların karşısında dimdik ayaktayız. Kimse bizi korkutamaz, yıldıramaz." BURDUR Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi, evlerinde silahlı saldırıda yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel
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