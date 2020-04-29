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BURDUR Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındı

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındıBURDUR'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde ayaklarından kurşunlanması olayıyla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Evren Erdem'in oğlu N.E.E.

29.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:55
Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındı
BURDUR'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel'in (64) evlerinde ayaklarından kurşunlanması olayıyla ilgili azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Evren Erdem'in oğlu N.E.E., 'Ölü Yeşilova Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin' notuyla bıçak fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından şüpheli, Burdur sınırlarına girmeme kaydı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, Koyunlar Çeşme Mahalllesi'ndeki evlerine 20 Nisan günü saat 04.30'da gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından ayaklarından kurşunlandı. İlk tedavileri Yeşilova Devlet Hastanesi'nde yapılan Şenel çifti daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başkan Şenel burada sol ayağından ameliyat edildi. Şenel çifti 4 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Mümtaz Şenel olayın mülkiyeti belediyeye ait Salda Gölü kenarındaki Salda Lake Oteli'nin ruhsatının iptal edilmesi sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ tutuklanarak, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI
Tutuklanan Evren Erdem'in oğlu N.E.E. ise olayın ardından sosyal medya hesabında bıçak fotoğrafının altına, 'Ölü Yeşilova Belediye Başkanı, Allah rahmet eylesin' notuyla paylaşım yaptığı gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alındı. N.E.E., Antalya Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. N.E.E., Yeşilova sulh ceza hakimliğince Burdur sınırlarına girmeme kaydı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. N.E.E.'nin savunmasında paylaşımı kendisinin yapmadığını, hesabının çalındığını söylediği öğrenildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
BURDUR Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin kurşunlanması olayında bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Evren, Güncel, Haber

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