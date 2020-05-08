Haber, Son Dakika, Haberler

BURDUR Yurt çalışanlarına koronavirüs testi

Yurt çalışanlarına koronavirüs testiBURDUR'da karantina yurdunda kalan 3 kişide koronavirüs vakasına rastlanınca yurtlarda çalışan görevlilere koronavirüs testi yapıldı.

08.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:31
Yurt çalışanlarına koronavirüs testi
BURDUR'da karantina yurdunda kalan 3 kişide koronavirüs vakasına rastlanınca yurtlarda çalışan görevlilere koronavirüs testi yapıldı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi KYK Yurduna 17 Nisan'da Kuveyt'ten gelen 3 Türk vatandaşında koronavirüs testi pozitif çıktı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 vatandaştan 2'si, tedavileri tamamlanıp memleketlerine gönderildi. Yurtlarda kalan diğer 80 Türk vatandaşı da bugün evlerine gönderildi.
Karantinada kalanlardan 3 kişide koronavirüs testi pozitif çıkınca Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve 72 personel koronavirüs testine tabi tutuldu. Yurda gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk sağlığı Başkanlığı ekipleri tarafından çalışanlara test yapıldı. Karantina süresince yurtta kalan personel, testlerin sonucuna göre evlerine gönderilecek. BURDUR Yurt çalışanlarına koronavirüs testi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Burdur, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Prens Harry ve Meghan Markle’ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Haber
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü Haber
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Rektörün istifası akıllara ’Lan ders çalış’ dediği videoyu getirdi Haber
Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca’ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Haberler››Güncel››BURDUR Yurt çalışanlarına koronavirüs testi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: Libya hükümeti: Operasyonlarımızda sivil noktaları hedef almıyoruz - Haber 16:04: AB, Trablus'un farklı bölgelerine düzenlenen roketli saldırıyı şiddetle kınadı - Haber 16:03: Belediye eski dükkanları tadilat yaptırıyor - Haber 16:02: Milletvekili Çilez, dezenfektan ve maske dağıttı - Haber 16:00: UNESCO tescilli kilit ustası, eski kapı kilitleri ve tokmakları yapıyor - Haber 15:08: Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi - Haber 14:32: Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü - Haberler 14:06: Beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu iyi - Haber 13:09: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı - Haberler 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler