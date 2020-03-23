Burdurlu sağlıkçılardan videolu uyarı
Burdurlu sağlıkçılardan videolu uyarıBurdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi personeli, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için videolu paylaşım yaptı.
23.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:42
Burdurlu sağlıkçılardan videolu uyarı
Burdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi personeli, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için videolu paylaşım yaptı.
Burdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve idari personel, koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek için video hazırladı. Videoda doktorlar ve idari personel, "Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın. Keşkelerimiz acıyla sonlanmasın" dedi.
Burdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi personeli, vatandaşları evde kalmaya teşvik etmek için videolu paylaşım yaptı.
Burdur'un Yeşilova İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor ve idari personel, koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşların evde kalmalarını teşvik etmek için video hazırladı. Videoda doktorlar ve idari personel, "Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın. Keşkelerimiz acıyla sonlanmasın" dedi.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Burdurlu sağlıkçılardan videolu uyarı
Etiketler : Devlet Hastanesi, Yeşilova, Burdur, Güncel