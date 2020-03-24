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Burdurlu Şevkiye ninenin annesinin "sarı gelinliği" çocuklara ilham verecek

Burdur'da 83 yaşındaki Şevkiye Bozkurt, anneannesinin ve annesinin giydiği sarı gelinliğin hikayesinin, bağışladığı okulun müzesinde anlatılacak olmasının huzurunu yaşıyor.

24.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:23
Burdurlu Şevkiye ninenin annesinin
Burdur 'da 83 yaşındaki Şevkiye Bozkurt, anneannesinin ve annesinin giydiği sarı gelinliğin hikayesinin, bağışladığı okulun müzesinde anlatılacak olmasının huzurunu yaşıyor.
Kışla Mahallesi'nde oğluyla yaşayan 3 çocuk annesi Şevkiye Bozkurt, 20 yıl önce annesi Emine'yi kaybetti. "Cennet kokulum" diye anlattığı annesinin çeyiz sandığını açan Bozkurt, sarı gelinliğini görünce çok duygulandı.
Bozkurt, annesine de anneannesinden yadigar kalan gelinliği yıllarca çeyiz sandığında büyük bir titizlikle muhafaza etti.
Köydeki dar gelirli birçok kişinin de mutlu günlerinde giymesine müsade eden Bozkurt, hikayesini herkesle paylaştığı sarı gelinliği, öğrencilere yardımlaşma duygusunu aşılamak amacıyla Kışla İlkokulunda oluşturulan Etnografya Müzesi'ne bağışladı.
"Gelinliğe her baktığımda annemi görüyormuş gibi olurdum"
Sarı gelinliği vermeden önce üzerine giyen Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıl önce eşini kaybettiğini anlattı.
Kendisinin de cilt kanseri tedavisi gördüğünü belirten Bozkurt, şöyle konuştu:
"Arada bir çıkarıp bakardım, annemin kokusunu alırdım. Gelinliğe her baktığımda annemi görüyormuş gibi olurdum. Anneme özlemim hiç dinmedi. Annemden kalan en değerli hatıram, artık öğrencilerin dillerinde dolaşacak. Müzede çocuklar görsün, eskiyi öğrensin düşüncesiyle bağışladım. Onlar için daha faydalı olur. Çocuklar bu gelinliğe baktıklarında hep yaşanmışlıkları gözlerinde canlandırsın."
Süleyman Bozkurt ise annesinin yıllardır herkesten sakındığı gelinliği, çocukların mutluluğu ve eğitimi için bağışladığını kaydetti.
"Müzemizin en nadide eşyası oldu"
Okulun müdürü İmran Elay da 2017'de etnografya müzesini açtıklarında belirtti.
Şevkiye Bozkurt'un ziyaret edince gelinliği müzeye bağışlamayı kabul ettiğini ifade eden Elay, "Bir anda müzemizin en nadide eşyası oldu. Müzemizde birçok antika eşya var ancak duyanlar bu gelinliği merak edip geliyor. Diğer okullardaki öğrenciler de müzeyi ziyaret ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Burdur, Güncel

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