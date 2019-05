Burdurlular Gecesi'nde coşku dolu anlar yaşandı

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinliklerinde Burdurlular gecesi yaşandı. Burdur'un sevilen sanatçısı Fatih Burdurlu'nun birbirinden güzel Teke yöresi ve Akdeniz yöresi türkülerini seslendirildiği gecede vatandaşlar doyasıya eğlendi. Etkinliklerin bir diğer adresi olan Şarampol Caddesinde ise Tatar rüzgarı esti.Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri dolu dolu programlar ve çok özel etkinliklerle devam ediyor. Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi'ndeki etkinlik alanlarında her akşam geleneksel Ramazan akşamları yaşanmaya devam ediyor. İftar sonrası Antalyalıların buluşma noktası haline gelen Karaalioğlu Parkı'nda her akşam gerçekleşen Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izleyen Antalyalılar ardından Antalya Burdurlular Derneği'nin düzenlediği programda unutulmaz bir gece yaşadı."Burdurlular eğlendi"Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Antalya Burdurlular Derneği tarafından Burdurlular gecesi düzenledi. İftar sonrası başlayan eğlencelerde Burdur'dan gelen sevilen sanatçı, Fatih Burdurlu birbirinden güzel Teke Yöresi ezgilerini seslendirdi. Antalya'da yaşayan Burdurluları ve Antalyalıları buluşturan konserde coşku dolu anlar yaşadı. Kerimoğlu Zeybeği ve sipsi eşliğinde söylenen hareketli parçalara, oyunlarıyla eşlik eden vatandaşların eğlencesi görülmeye değer bir atmosfer oluşturdu."Başkan Böcek'e teşekkür"Gecenin sonunda çiçek takdimi için yönetim kurulu ile birlikte sahneye davet edilen Antalya Burdurlular Derneği Başkanı, Önder Kurnaz "Mübarek Ramazan ayının bu güzel manevi ikliminde, böylesi güzel bir akşamda bir kez daha Burdurlu hemşerilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostluğun, barışın ve birlikteliğin yaşandığı küskünlerin barıştırıldığı bu mübarek ayımızı kutlar, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde bu tür etkinliklerle bizleri bir araya getiren, kültürlerimizin hatırlanmasına ve paylaşılmasına yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e, bu gecede emeği geçen çalışanlara, değerli sanatçımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin dört bir yanında çiçeklerin açtığı, baharın tüm renklerinin bir arada yaşandığı, her şeyin çok güzel olacağı bir bayram geçirmeniz dileğiyle şimdiden bayramınızı kutlar, katılım sağlayan tüm hemşerilerimize Antalyalılara teşekkür ederim" dedi."Tatar rüzgarı"Ramazan coşkusunun yaşandığı bir başka adres olan Şarampol Caddesi'nde de iftar öncesi ve sonrası birbirinden güzel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'da yaşayan Tataristanlıların düzenlediği iftar sonrası programda da renkli anlar yaşandı. Tataristan'a ait şarkıların ve halk danslarının sahnelendiği gecede Antalyalılar keyifli anlar yaşadı. - ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesi