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Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü

Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü Burgazada'da kaçak ahırların yıkımından sonra ahırlarda kalan atlar, gemi ile Büyükada'daki İBB ahırlarına götürüldü.

27.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:12
Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü
İSTANBUL - Burgazada'da kaçak ahırların yıkımından sonra ahırlarda kalan atlar, gemi ile Büyükada'daki İBB ahırlarına götürüldü. Atların gemi ile götürülmesi cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Adalar'daki ruam karantinası geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve Burgazada'da bulunan kaçak ahırların yıkımına başlanmıştı. Yıkımın ardından, ahırlarda kalan atlar Büyükada'ya taşındı. Atlar gemiye yüklenerek Büyükada'daki İBB'ye ait ahırlara götürüldü. Atların gemi ile Büyükada'ya taşınması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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Burgazada’da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada’ya götürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa

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Burgazada'da ahırların yıkımından sonra atlar gemiler ile Büyükada'ya götürüldü

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