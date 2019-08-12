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Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı

Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı Vatandaşlar şişelerle su taşıyarak yangına müdahale etti Ada halkı yangını söndürmek için seferber olduİSTANBUL - Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı.

12.08.2019 17:08
Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı
Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı
Vatandaşlar şişelerle su taşıyarak yangına müdahale etti
Ada halkı yangını söndürmek için seferber oldu
İSTANBUL - Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için seferber olan ada halkı şişelerle su taşıyarak yanan yerlere müdahale etti. Yaklaşık 10 dönümlük alanın tahrip olduğu yangın kontrol altına alındı.
Burgazada'da saat 14.00 sırlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangını söndürmek isteyen vatandaşlar da seferber oldu. Gerek ada halkı gerekse plajda denize giren vatandaşlar su doldurdukları şişeler ile yanmanın devam ettiği bölgelerde müdahalelerde bulunarak itfaiyeye yardımcı oldu. Yangın müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönümlük alanın tahrip olduğu belirlendi.
Burgazada'da orman yangını kontrol altına alındı

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Kaynak: İHA

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