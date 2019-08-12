Burgazada'da yangını söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Drone görüntüleri

Burgazada'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, Adalar itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.

Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA