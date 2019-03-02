TKP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Burhan Aksakal Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İzmir Konak Belediye Başkan adayını belirledi. İzmir Konak Belediye Başkan adayı Burhan Aksakal kimdir?

BURHAN AKSAKAL KİMDİR?

Başkan adayı, 1949 yılında Acıpayam'da dünyaya geldi. Denizli Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünü bitirdi. 1969 yılında Denizli Öğrenci Derneği başkanlığı yaptı. İstanbul, Samsun, Denizli ve İzmir'de öğretmen olarak görev yaptı. 1980-1985 yılları arasında İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Eğitim Uzmanı olarak çalıştı.

BARIŞ DERNEĞİ ŞUBE BAŞKANLIĞI YAPTI

I.ve II. TİP'te eğitim ve örgütlenme çalışmalarında bulunan Aksakal, 2002'den bu yana TKP üyesidir. 1974-1976 yılları arasında TÖB-DER Samsun Şube Başkanlığı görevini üstlendi. 12 Eylül sonrasında Demokratik Öğretmen Hareketi'nin merkez temsilcisi olarak görev aldı. Eğit-Der ve Eğitim-İş sendikalarının kuruluşunda yer aldı. Eğitim-İş ile Eğit-Sen'in birleştirilmesinde ve Eğitim-Sen'in kuruluşunda çalıştı. Barış Derneği İzmir Şubesi'nin 10 yıl süreyle başkanlığını yürüttü. Burhan Aksakal, iki çocuk babasıdır.