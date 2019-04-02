Burhan Erol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Erol oldu. Bağımsız adayı Burhan Erol, İSTANBUL büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İSTANBUL büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Erol ile ilgili seçim sonuçları ve İSTANBUL büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Erol oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İSTANBUL büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İSTANBUL aday yarışı ve İSTANBUL seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İSTANBUL Seçim Bilgileri

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 31.186 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 31.186 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İSTANBUL büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 10.570.939 olduğu belirlendi.

İSTANBUL büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 8.866.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Erol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Burhan Erol, İSTANBUL yarışında % 0,00 oranında aldığı oy ile 29'nci oldu. Burhan Erol toplamda 271 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız İSTANBUL büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.