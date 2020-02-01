Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Siyaset gündeminde geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi konuları merak edildi.

BURHAN ERSOY KİMDİR?

1958 Samsun doğumludur.

Burhan Ersoy, 1958 yılında Samsun'da doğdu.

İslam Enstitüsü bölümü mezunu olan Burhan Ersoy, Başbakanlık, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları, TBMM'de Bakan Müşaviri olarak görev yaptı.

T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Md. Yrd. ve Vakıflar Meclisi üyesi olarak görev yapan Burhan Ersoy, 2011'de Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi görevine atanmıştır.