Haberler » Gündem » Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi! - Haberler

Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy atandı. Yaşanan gelişme sonrası Burhan Ersoy merak konusu olurken Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi araştırıldı.

01.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:15

Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne getirildi. gündeminde geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi konuları merak edildi.

BURHAN ERSOY KİMDİR?

1958 Samsun doğumludur.

Burhan Ersoy, 1958 yılında Samsun'da doğdu.

İslam Enstitüsü bölümü mezunu olan Burhan Ersoy, Başbakanlık, Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları, TBMM'de Bakan Müşaviri olarak görev yaptı.

T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Md. Yrd. ve Vakıflar Meclisi üyesi olarak görev yapan Burhan Ersoy, 2011'de Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi görevine atanmıştır.

Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!

Siyaset, CEO, Gündem, Politika, Güncel


Gündem

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:02:13