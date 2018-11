Burhan Karaçam "Marka Değerlerini Sponsorluklarla Geliştirmek Gerekiyor"

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35



"Türk sporunun sponsorluklara ihtiyacı var""Sponsorluk anlaşmaları bitmeyecek" Ceyhan Hancıoğlu "Daha fazla ne yapabiliriz diye kafa yoracağız""Her yere eşit mesafedeyiz"Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN İstanbul , - Fenerbahçe Kulübü , HDI Sigorta ile futbol resmi sigorta sponsorluğu anlaşması imzaladı.Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.Fenerbahçe'nin Türk sporunun büyük kurumu, yenilikçi gücü ve rehberi olduğunun altını çizen Burhan Karaçam, "Fenerbahçemizin yardımcısı olan bir çok kuruluş var. Bunların bir tanesi de HDI sigorta. Geçtiğimiz yıllarda da bir takım çalışmalarımız oldu ama bu yıl daha geniş bir çalışma içine girdik. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol sponsorluğu olarak anlaşmamız daha geniş bir alana yayıldı. Stat, tesisler, FB TV Fenerbahçe Koleji ve bütün mal varlıklarımızı kapsayan çok geniş bir anlaşma. 3 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Basketbol sahamızın belirli alanlarına reklamlar vererek destek olacaklar" dedi."TÜRK SPORUNUN SPONSORLUKLARA İHTİYACI VAR"Türk sporunda özellikle futbolda gelir anlamında çok büyük bir dengesizlik olduğunu dile getiren Karaçam, "Stadın bütün koltuklarını sattık. Taraftarlarımız her zamanki gibi desteğini esirgemedi. Tüm localar satıldı ve toplam gelir 105 milyon TL. Yani buranın 25 milyon Euro'ya yakın. Bunların karşılığındaki hizmet ise 3-4 katı. Bütün kulüplerin marka değerlerini sponsorluklarla geliştirmek gerekiyor. Türk sporunun buna ihtiyacı var" diye konuştu."SPONSORLUK ANLAŞMALARI BİTMEYECEK"Karaçam, basketbol takımının sponsorluğu ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Yenilikler ile karşınıza çıkacağız. Yaz başında göreve gelmemizden kaynaklı bir çok çalışma istediğimiz sürede sonuçlanmadı. Arkadaşlarımız sürekli çalışıyor bu da giderek büyüyen bir faaliyet sahasına dönecek. Sponsorluk anlaşmaları bitmeyecek" şeklinde konuştu.Karaçam, sarı lacivertli taraftarlara ve camiaya güvendikleri için bu göreve soyunduklarını dile getirerek, "Bu görevin ne kadar zor ve riskli olduğunun bilincindeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.CEYHAN HANCIOĞLU "DAHA FAZLA NE YAPABİLİRİZ DİYE KAFA YORACAĞIZ"Tribün emekçisi olduğunu dile getiren Ceyhan Hancıoğlu ise, "Benim de kendime göre büyük hayallerim vardı. Kulüp başkanlığı değildi ama bir taraftar olarak büyük bir destek hayali kuruyordum. Almanya 'nın 3'üncü Avrupa 'nın ise 7'nci büyük grubuyuz. Fenerbahçe taraftarıyım ve genel müdür olduğumdan bu yana Türk sporuna 6 yıldır her alanda elimden geldiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin haricinde güzide rakiplerle de sponsorluklarımız var. Daha fazla ne yapabiliriz diye hep birlikte kafa yoracağız" diye konuştu."HER YERE EŞİT MESAFEDEYİZ"Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden Ceyhan Hancıoğlu, her alanda herkese dokunduklarını ifade ederek, "Spor kardeşliğini pekiştirerek toplumları birleştiriyor. Her yerde varız. Bir her yere dokunacağız. Ayrımcılık yok. Her yere eşit mesafedeyiz. Birleştirici ve kardeş unsurunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da bizi hiç rahatsız etmiyor. Taşın altına bu şekilde elini sokan başka bir kurum yok" dedi.