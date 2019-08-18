Burhan Kuzu adli açılışa katılmayı reddeden barolara sert çıktı: FETÖ ve PKK tarafından yönlendiriliyorlar

Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, İzmir baroları başta olmak üzere toplam 41 baro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Adli Yıl Açılış Töreni için Yargıtay tarafından yapılan davete katılmayacaklarını açıklamıştı. Daveti ilk olarak reddeden İzmir Barosu; "Bu cevabi yazımızla, siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz. Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin" açıklamasını yapmıştı. İzmir'in ardından tam 40 baro daha bu daveti reddetti ve sayı 41'e yükseldi.

KUZU: TÖRENE KATILMAYAN BAROLARI FETÖ VE PKK YÖNLENDİRİYOR



2 Eylül'de gerçekleştirecek Adli Yıl Açılış Töreni tartışmaları devam ederken, Burhan Kuzu'dan törene katılmayan barolara çok sert eleştiriler geldi. Törene katılmayan baroları FETÖ ve PKK'nın yönlendirdiğini belirten Kuzu, twitter'dan yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bazı baro yönetimlerinin FETÖ ve PKK tarafından yönlendirilerek, devletine ve milletine düşman bir tavır sergilemesi asla kabul edilemez. Barolar, yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. Türkiye'de gün geçtikçe gelişen yargı bağımsızlığı hiç kimseyi rahatsız etmemeli" şeklinde konuştu.

"KARARI İDEOLOJİK BULUYORUM"

Daveti reddeden barolara katılım çağrısı yapan eski AK Parti Milletvekili, "Kimi baro başkanlarının bu yıl yapılacak Adli Yıl çılış programına "Külliyede yapılması" gerekçesiyle katılmamalarını ideolojik buluyorum.Oysa güzel bir Yargı Paketi hazırlandı. Hukuk Politikaları Üyesi olarak biz de katkı sağladık.TBB Başkanı da olumlu buldu. Gelin siz de katılın" dedi.

"TOPLANTI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANIN SİYASİ NİTELİĞİ YOK"

Eskiden Adli Yıl Açılış Törenleri'nin otellerde yapıldığını vurgulayan Kuzu, "Külliyede muhtelif toplantılar için tahsis edilen salon Cumhurbaşkanımızın Makamı değil,siyasi bir niteliği yok,her kuruma açık bir salon.Eskiden Adli Yıl açılış törenleri otellerde yapılırdı.Bu iktidar böylesine güzel hizmet alanları açmış.Teşekkür etmek yerine eleştiri geliyor!" diyerek düşüncülerini ifade etti.

BAROLARIN AÇIKLAMALARINA YARGITAY'DAN TEPKİ

Öte yandan, baroların daveti reddetmesine ve yaptığı açıklamalara tepki gösteren Yargıtay Başkanlığı, eleştirileri haksız ve ölçüsüz bulduğunu ifade ederek, "İthamların, toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir" açıklamasını yapmıştı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÖRENE KATILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

41 baronun daveti reddetmesinin ardından, Metin Fevzioğlu'nun başkanlığındaki Türkiye Barolar Birliği (TBB) Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılma kararı aldığını duyurmuştu.