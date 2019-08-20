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Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

AK Parti kurucularından olan Burhan Kuzu, Fenerbahçe'nin evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçta kendisi için yapılan "Burhan Kuzu Oley" tezahüratı için sarı lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

20.08.2019 12:01
Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynadığı Gazişehir Gaziantep maçını 5-0 kazanmıştı. Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, maçta kendisi için yapılan tezahürat için Fenerbahçe taraftarına teşekkür etti.

Burhan Kuzu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Sezona 5-0'lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı "Burhan Kuzu Oley" tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam" ifadelerini kullandı.

İşte Burhan Kuzu'nun paylaşımı;

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Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Burhan Kuzu, Fenerbahçe, Gaziantep, Politika, Spor

YORUMLAR (2)
AKP , FB Yİ ELE GEÇİREMEZ: BEN DÜN MAÇI TAKİP ETTİM TRİBÜNDEN, BURHAN KUZUYU ALKIŞLAYANLARI YUHLAYANLAR BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUKTAYDI. ÇÜNKÜ SELÇUK DERELİ DE BURHAN KUZU DA FENER DÜŞMANIDIR. BURHAN KUZU DA TIPKI DERELİ GİBİ FETÖNÜN ŞİKE KUMPASINI VAKTİ ZAMANDA DESTEKLEDİ.
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TC: BURHAN KUZU NUN FETHULLAH GÜLEN İLE OLAN FOTOĞRAFLARI SAVCILARA DELİL OLMALI BENCE.
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