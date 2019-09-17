Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe'ye destek: Kural hatası yapıldığı gayet açıktır

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Ancak sarı-lacivertli takım, maçta kural hatası yaşandığını belirterek TFF'ye başvurma kararı aldı. Yayıncı kuruluştan görüntüleri talep eden Fenerbahçe, 48 saat içinde TFF'ye başvuru yapacak.

Burhan Kuzu

"FEDERASYONU GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter hesabından dünkü maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. Kuzu, "Kurallar yoruma açık değildir. Canımızın istediği şekilde kuralları değiştirmemiz de mümkün değildir. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatasının yapıldığı gayet açıktır. Türk futboluna altın çağını yaşatacağına inandığım Sayın Nihat Özdemir ve Federasyonu göreve davet ediyorum." yazarak Fenerbahçe'ye destek verdi.