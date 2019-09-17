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Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe'ye destek: Kural hatası yapıldığı gayet açıktır

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, "Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatasının yapıldığı gayet açıktır." diyerek sarı-lacivertli takıma destek verdi.

17.09.2019 17:01

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Ancak sarı-lacivertli takım, maçta kural hatası yaşandığını belirterek TFF'ye başvurma kararı aldı. Yayıncı kuruluştan görüntüleri talep eden Fenerbahçe, 48 saat içinde TFF'ye başvuru yapacak.

Burhan Kuzu

"FEDERASYONU GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, Twitter hesabından dünkü maçla ilgili bir paylaşımda bulundu. Kuzu, "Kurallar yoruma açık değildir. Canımızın istediği şekilde kuralları değiştirmemiz de mümkün değildir. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatasının yapıldığı gayet açıktır. Türk futboluna altın çağını yaşatacağına inandığım Sayın Nihat Özdemir ve Federasyonu göreve davet ediyorum." yazarak Fenerbahçe'ye destek verdi.

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Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe'ye destek: Kural hatası yapıldığı gayet açıktır

Aytemiz Alanyaspor, Burhan Kuzu, Fenerbahçe, AK Parti, Politika, Spor

YORUMLAR(11)
FB:istemiyoruz kardeşim tekrar falan birde burhan kuzu cıktı ortaya kaybettik alanya kazandı nokta
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IZMİRLİ İBO:Sen kimsin ya siyaset futbola karsirsa ak parti altinda kalir bunu unutma 1 tane oy alamaz ak parti sen kurallari okudunmu şike davasinda nerdeydiniz ulkeyi yine siz yönetiyordunuz
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FEDERESYON İSTİFA:bence hata alanya nın 3 tane penaltsı var maçta verilmeyen. . . .
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MASUM:ben fenerliyim ama bahaneye gerek yok ersun kenarda oturan 3 defans adamı yerıne yanlış kadro kurdu ve yenıldık. O kadar
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MUSTAFA:bahane yaratan yok, kural hatası varsa tekrar edilir bakarsın alanya hırs yapar 5 atar belli olmaz,
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3 5
ARİF:Sen git kendi işine bak topu görsen bomba diye karakola götürürsün dayı
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12 2
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100 ATLİ:Sayin burhan kuzu futboldan futbolun kurallarindan anniyormuymus. . . . . .
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SEMT-İ SAKARYA:Senin yazı yazmaktan anlamadığın kesinde
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YAKUP:Yazık 3 puan verin
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VATANDAŞ:şimdiye kadar sesiniz niye çıkmadı futbolda haksızlık yapılırken şimdimi aklınıza geldi konu fb olunca
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