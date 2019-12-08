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Burhan Kuzu'dan "idam cezası şarttır" açıklaması

Prof. Dr. Burhan Kuzu, kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kuzu "Çocuklara tecavüz ve bu tür vahşi cinayetler için idam cezası şarttır" dedi.

08.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:05

Eski milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabından, gündemdeki kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadın cinayetlerinin dünyanın birinci meselesi haline geldiğini söyleyen Kuzu, "Polis Akademisi Yayınları arasında yer alan "Dünyada ve Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-17-18 Verileri ve Analizleri Raporuna göre dünyada durum vahim" ifadelerini kullandı.

"İDAM CEZASI ŞARTTIR"

Kuzu ardından, 'Çocuklara tecavüz ve bu tür vahşi cinayetler için idam cezası şarttır.'

Burhan Kuzu'dan

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