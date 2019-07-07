07.07.2019 07:54
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Burhan Kuzu, "Dava arkadaşlarım" deyip Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı yaptı

AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Burhan Kuzu, yeni parti girişimlerinde bulunan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çağrı yaparak "Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım" dedi.

AK Parti kurucu üyeleri arasında yer alan ve 4 dönem milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, yeni parti kurma girişimlerinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan'a AK Parti'ye geri dönmeleri için çağrı yaptı.

Burhan Kuzu, yeni parti girişimlerinde bulunan 3 isme sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Kuzu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BU DAVETİM YÜREKTENDİR"

"Sayın Gül, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan ve birlikte hareket eden dava arkadaşlarım. Hep birlikte yola çıktık, çok önemli işlere imza attık. Kendinize göre haklı gerekçeleriniz olabilir ama davamız hepsinin önündedir. Gelin yuvaya dönün beraber çalışalım. Bu davetim yürektendir."

Burhan Kuzu

ERDOĞAN: BOŞ ÇUVAL GİBİ DEVRİLECEKLER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yeni parti girişimlerini değerlendirirken "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecekler" demişti.

Burhan Kuzu, Dava arkadaşlarım deyip Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı yaptı Burhan Kuzu, Dava arkadaşlarım deyip Gül, Davutoğlu ve Babacan'a çağrı yaptı
Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Burhan Kuzu, AK Parti, Politika, Güncel

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