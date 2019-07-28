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Burhan Kuzu, "Fasulye pahalıysa yemeyin" diyen Seray Sever'e sahip çıktı

Sunucusu olduğu TV programında, "Fasulye pahalıysa yemeyin, daha ucuz bir şey yiyin" sözleriyle tepki çeken Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu, "Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? dedi.

28.07.2019 12:59
Burhan Kuzu,

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programında oyuncu ve sunucu Seray Sever insanları aza şükretmeyi bilmemekle suçlamış ve "Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin!" demişti. Tepki çeken bu açıklamanın ardından Seray Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu Twitter'dan yaptığı paylaşımda,"Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN YANINDA BOMBALAR PATLAMIYOR"

Hakan Hatipoğlu 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever şunları söyledi: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim!

"FASULYE PAHALIYSA YEMEYECEKSİN"

Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin..." Sever'in bu sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Hatipoğlu bile ne diyeceğini bilemedi.

BURHAN KUZU: BİR SANATÇININ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK MU?

Sözleriyle tepki toplayan Sever'e Burhan Kuzu sahip çıktı. Kuzu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Değerli sanatçı Seray Sever'e linç kampanyası başlatıldı. Bir sanatçının ifade özgürlüğü yok mu? Hoşunuza giden şeyler söyleyince kahraman olacak, hoşunuza gitmeyen şeyler söylediğinde ise hakaret edeceksiniz. Böyle demokratlık ve bağnazlık olur mu? Çok yazık;tam bir yobazlık!!!" dedi.

Kuzu'nun Twitter paylaşımı şöyle;


Burhan Kuzu, Seray Sever, Kuzu, Magazin, Politika, Güncel

YORUMLAR (14)
ADINIZI YAZIN: Yandaş olunca seray sever bile değerli sanatçı oluyor. muhalefeti desteklese yemediği laf kalmamıştı
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23 14
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DSSASA: dogru solemıs kadın yanı yoksa yemıcen kardesım bız hergun etmı yıyoz yooo
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21 14
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ŞOPEN: Kendileri her halti yerken iyi........
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23 12
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HARAM ZEHİR OLSUNN: senin aldığın emekii maaaşı helall mi ona yorum yapp
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27 7
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DELİDİR AMA!: Bizim eleştirme özgürlüğümüz yok mu ? Sayın Kuzu
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23 8
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ABDO: Bozacının arkadaşı Şıracıdır. İnsanlar ne yer ne içer haberleri yok.UTANMAZLAR.
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32 18
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İBRAHİM DURU: ağzına sağlık
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10 4
SABIRLI: Seray severi severim sözünün arkasında duran bir kadın fasulye pahalı yemiyor beyin pahalı kullanmıyor
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28 7
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BUMU SANATCI: anlamadım bu hanım efendi hangi sanatı içra ediyor sanat cı olmak bukadar basıtmi
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21 8
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BARZOYOVSKİ 35: Nü sanatı diye bişey duydunmu :) çıplaklık sanatı icraası kolay olabilir ama elleşmeli olanı kolay olmasa gerek, lütfen hakkını verelim sanaatçımızın!!!
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15 5
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