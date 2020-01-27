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Burhan Kuzu'nun deprem tweetine MHP'li Enginyurt'tan çok sert sözler: Nefret ediyorum

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, 1999 depreminde toplanan paralarla memur maaşlarının ödendiğini iddia eden AK Partili Burhan Kuzu'ya sert çıktı. Enginyurt, "Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum" dedi.

27.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:36

MHP Ordu Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi ve "Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu'nun "Sırf muhalefet yapmak için insanların acısı üzerinden siyaset yapanlar var. Bunun adı vicdansızlıktır. Allah'a havale ediyorum. 17 Ağustos depremi sonrası dönemin Ecevit hükümeti, depremzedeler için gelen yardım paralarıyla memur maaşlarını ödemişti. Unutmayalım" şeklindeki mesajına tepki gösterdi.

"ACIYOR VE NEFRET EDİYORUM"

Enginyurt şunları kaydetti:

"Burhan Kuzu ve bu kuzu gibilere acıyor ve nefret ediyorum. 'Deprem paralarını MHP'nin ortak olduğu 57. hükümet maaş ödemede kullanmış' diyerek güya AK Parti'ye saldıranlara göğüs geriyor. Yazıklar olsun Kuzu, sana ve senin gibilere. Rahmetli Ecevit de, Devlet Bey de 1 kuruş haram yemedi."

Enginyurt, açıklamasında 1 kuruş maaş ödenmediğini, 10 bin konut yapıldığını ifade ederek "Memur maaşı ödendi diyen iftiracılar, iddianızı ispat edin, aksi halde müfterisiniz. 1999 yılıyla uğraşınca, Elazığ depremi aklandı mı?" diye sordu.

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Burhan Kuzu'nun deprem tweetine MHP'li Enginyurt'tan çok sert sözler: Nefret ediyorum

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27.01.2020 15:56:20