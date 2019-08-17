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Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-İzmir otoyolu hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Demet Akalın'a eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'dan destek geldi.

17.08.2019 14:14 Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul- İzmir otoyolundan geçti.

Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti. Paylaşımından dolayı kısa sürede tepkilerin odağında olan Demet Akalın'a Burhan Kuzu'dan destek mesajı geldi.

"SIKMA CANINI DEMET KARDEŞİM"

Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son olarak Meltem Cumbul tarafından eleştirilen Demet Akalın'a Twitter hesabından şöyle seslendi: "Değerli sanatçı Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolu hakkında "Yapanlardan Allah razı olsun" dediği için birileri tarafından bilinçli olarak linç ediliyor.Bu tür saldırılara ben çok alışkın bir insanım. Sıkma canını Demet kardeşim. Sizin bu asil davranışınızı alkışlayanlar da çok."

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Demet Akalın, Burhan Kuzu, İstanbul, İzmir, Magazin, Güncel

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