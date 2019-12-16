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Burhan Kuzu, sahte hesapla atıştı: Ahlaksızlık yaptınız

Gelecek Partisi adını kullanan trol bir hesaptan ortaya atılan iddiaya Burhan Kuzu sert cevap verdi. Sahte hesabın paylaşımına yanıt veren Kuzu, "Ahlaksızlık yaptınız. Olmayan bir şeyi neden uydurdunuz?" dedi. Kuzu'nun cevapları yüzlerce beğeni aldı.

16.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:06

AK Parti'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, resmi olmayan 'Gelecek Partisi' adlı sahte bir hesapla atıştı. Kuzu'nun atışması sosyal medyada olay oldu.

SAHTE HESAPTAN BURHAN KUZU İDDİASI

Gelecek Partisinin adını kullanan trol hesaptan atılan tweette, "Sayın Burhan Kuzu'nun siyasi yaşamına Gelecek Partisi'nde devam edeceği yönündeki tamamen asılsızdır. Kendisinin bu konuda girişimleri olmuştur ancak Kurucular Kurulumuz Sayın Kuzu'nun talebini reddederek kendisine cevap mektubumuzu iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur" iddiasında bulunuldu.

BURHAN KUZU: HS

Konuya ilişkin postu cevaplayan Burhan Kuzu, "HS" ifadelerini kullandı. Burhan Kuzu'nun ardından trol hesaptan atılan ikinci tweette ise, "Tam olarak ahlak seviyeniz nedeniyle sizi Reddediyoruz!" denildi.

Burhan Kuzu ise, "Önce yalan haber yap ahlaksızca ben de hadi sende deyince böyle yazın öyle mi? Asıl ahlaksızlığı siz yaptınız. Olmayan bir şeyi neden uyduruyorsun? Ülkenin geleceğini yalan ve iftira üzerine mi inşa edeceksiniz?" açıklamasında bulundu.

Burhan Kuzu, sahte hesapla atıştı: Ahlaksızlık yaptınız

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