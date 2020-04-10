Zindaşti davasında Burhan Kuzu’nun 5 yıla kadar hapsi istendi

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti'yi tahliye ettirmek için hakimlere baskı yapmakla suçlanan eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hakkında beş yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

ZİNDAŞTİ'NİN TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun, ısrarlı bir şekilde Sulh Ceza Hakimi olan Cevdet Özcan'ı arayarak Zindaşti'nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu öne sürüldü. Kuzu'nun ayrıca tahliye verilmesi üzerine de itiraz merci hakimini arayarak Zindaşti'nin tutuksuz yargılanmasını söylediği iddia edildi.

BURHAN KUZU'NUN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Burhan Kuzu'nun suçlamaları reddettiği de kaydedildi. İddianamede Kuzu'ya Zindaşti'nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtilerek "nüfuz ticareti" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi. İddianame kabul edilirse Burhan Kuzu, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti için Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ifadeleri alındı. Hakimler ifadelerinde AK Parti'li Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde Zindaşti'nin tahliyesi için kendilerini birçok kez aradığını iddia etti. Kuzu'nun aradığı bir hakime, "Zindaşti'nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için yararlı olabileceğini" söylediği iddia edilmişti.