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Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı

Mahkeme, eski milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanatçı Müjdat Gezen için cezaya yer olmadığına karar verdi.

26.09.2019 10:59

Sanatçı Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müjdat Gezen ve avukatı Celal Ülgen ile müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Gezen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, söz konusu cümlede kastedilen kelimelerin müştekiye yönelik olmadığını öne sürdü.

"SADECE KUZULARLA, KOYUNLARLA UĞRAŞACAK VAKTİM OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Sanık Gezen, "Hem bana ait okulun kundaklanması hem de müştekinin bana yönelik sözleri sonrasında basına açıklama yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece kuzularla, koyunlarla uğraşacak vaktim olmadığını, öküzlerle ineklerle olan tabirleri ise şahsıma yönelik diğer fiili ve sözlü saldırıları kastederek söylemiştim. Kaldı ki bu olaydan sonra avukatım benim daha fazla üzülmemem için müştekinin şahsıma yapmış olduğu başka hakaretler konusunda bana bilgi vermemişti. Vermiş olsaydı o toplantıda daha sert ifadeler kullanırdım." diye konuştu.

Müjdat Gezen

"BİLİNÇLİ OLARAK HAKARET EDİLMİŞTİR"

Müşteki Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Sanık şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinde 'Ağzıma geleni değil, aklıma geleni söylüyorum.' demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir. Karşılıklı hakaret bulunmamaktadır. Sanığın müvekkil ile başlayan cümlesinin devamında başkasını kastettiği konuşması hayatın olağan akışına aykırıdır. 75 yaşını geçen bir söz üstadının kullandığı cümlede kastettiği kişiyle ilgili söylediği sözlerden geri dönmesini değil, burada pişmanlığını dile getirmesini beklerdik."

Burhan Kuzu

"BURHAN KUZU SÖZLERİNDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEMİŞ Mİ?"

Yeniden söz alan Müjdat Gezen, "Acaba Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum?" ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen'in "hakaret" suçunu TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca haksız bir fiile tepki olarak işlediği gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında, Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı

Müjdat Gezen, Burhan Kuzu, Magazin, Güncel

YORUMLAR(7)
DADAŞ:Buhran, memleketi geriyor, milleti buhrana sokuyor. Asıl o varlığa ceza verilmesi gerekir.
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İA:desene kuzuyu kurt yedi. . . . artık tükürükleri sıçrar konuşurken yine . . oda bağırmasın nerde adalet diye !!!!! . olsa da bi kuzu çevirme yapsak. . . . bu güzel haberin üstüne ne giderdi!!!!CAHİLİYE DEVRİNİ YAŞIYORUZ ARAPLARA ÖZENDİK
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APTAL MAKARNACI:akp''li vekillere hakaret etmek haramdır, onlar islamın temsilcileri
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EEEEEEEEEETTTNYN:ÜLKDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE PRANGA VURULMAK İSTENİYOR BU YÖNETİMDEN BİR AN ÖNCE KURTULMAK ÜMİDİYLE
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ADINIZI YAZIN:sarlatana az bile
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CHOOZIT MA:Burhan kuzu nasıl prof olmuş bence bu araştırılmalı
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MİSAFİR:doğru karar
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