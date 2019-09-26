Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Müjdat Gezen ceza almadı

Sanatçı Müjdat Gezen'in eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Müjdat Gezen ve avukatı Celal Ülgen ile müşteki Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Gezen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, söz konusu cümlede kastedilen kelimelerin müştekiye yönelik olmadığını öne sürdü.

"SADECE KUZULARLA, KOYUNLARLA UĞRAŞACAK VAKTİM OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Sanık Gezen, "Hem bana ait okulun kundaklanması hem de müştekinin bana yönelik sözleri sonrasında basına açıklama yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece kuzularla, koyunlarla uğraşacak vaktim olmadığını, öküzlerle ineklerle olan tabirleri ise şahsıma yönelik diğer fiili ve sözlü saldırıları kastederek söylemiştim. Kaldı ki bu olaydan sonra avukatım benim daha fazla üzülmemem için müştekinin şahsıma yapmış olduğu başka hakaretler konusunda bana bilgi vermemişti. Vermiş olsaydı o toplantıda daha sert ifadeler kullanırdım." diye konuştu.

Müjdat Gezen

"BİLİNÇLİ OLARAK HAKARET EDİLMİŞTİR"

Müşteki Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Sanık şüpheli sıfatıyla savcılıkta verdiği ifadesinde 'Ağzıma geleni değil, aklıma geleni söylüyorum.' demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir. Karşılıklı hakaret bulunmamaktadır. Sanığın müvekkil ile başlayan cümlesinin devamında başkasını kastettiği konuşması hayatın olağan akışına aykırıdır. 75 yaşını geçen bir söz üstadının kullandığı cümlede kastettiği kişiyle ilgili söylediği sözlerden geri dönmesini değil, burada pişmanlığını dile getirmesini beklerdik."

Burhan Kuzu

"BURHAN KUZU SÖZLERİNDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEMİŞ Mİ?"

Yeniden söz alan Müjdat Gezen, "Acaba Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum?" ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen'in "hakaret" suçunu TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca haksız bir fiile tepki olarak işlediği gerekçesiyle, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında, Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.