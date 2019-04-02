Burhan Sakallı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı oldu. AK Parti adayı Burhan Sakallı, Eskişehir büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Eskişehir büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı ile ilgili seçim sonuçları ve Eskişehir büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı Burhan Sakallı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Eskişehir büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Eskişehir aday yarışı ve Eskişehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Eskişehir Seçim Bilgileri

Eskişehir büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.227 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.227 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Eskişehir büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Eskişehir büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 651.738 olduğu belirlendi.

Eskişehir büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 560.763 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Eskişehir büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Burhan Sakallı, Eskişehir yarışında % 45,12 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Burhan Sakallı toplamda 246.486 adet oy sayısına ulaştı.

Burhan Sakallı Kimdir?

1962 yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde doğan Sakallı, Selçuk Universitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Çeşitli özel eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yapan Sakallı, 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde Odunpazar merkez ilçesinde Belediye Başkanlığı yaptı. Sakallı evil ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti Eskişehir büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.