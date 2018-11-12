Burhan Şeşen ve Gizem Duman Evleniyor!

Burhan Şeşen ve Gizem Duman çifti, önceki gün Gizem Duman'ın ailesinin yaşadığı Yalova'da bir eğlence organize etmişti. Çift, bugün nikah töreniyle evlenecek.

EĞLENCEDE GELİNLİK VE DAMATLIK GİYDİLER

Burhan Şeşen ve Gizem duman çifti, Yalova'da düzenlenen eğlencede gelinlik ve damantlık giyerken mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Bugün Moda Kayıkhane'de gerçekleşecek düğüne, çiftin yakın dostları, aileleeri ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de katılacak.