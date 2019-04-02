Burhan Yavuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA belediye başkan adayı olan Burhan Yavuz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Burhan Yavuz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA adayı Burhan Yavuz kimdir? BTP İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA adayı Burhan Yavuz yüzde kaç oy aldı?

Burhan Yavuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Burhan Yavuz GAZİOSMANPAŞA ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. GAZİOSMANPAŞA ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Burhan Yavuz adlı BTP adayı toplamda 653 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.