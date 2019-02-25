Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamıyor (3)

Kaynak: DHA

CHP'Lİ SEÇER: MERSİN ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYORCHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la ilgili İl Seçim Kurulu'nca verilen kararı değerlendirdi. Kocamaz hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan CHP'li Seçer, şöyle konuştu:"Yerel seçim sürecinde Mersin'de, 3 aday yarışıyorduk; ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Sayın Burhanettin Kocamaz'ın hiçbir partiden ya da bağımsız olarak aday olamayacağı yönünde karar verdi. Görünen o ki Mersin üzerinde oyunlar oynanıyor. Aslında bu hamle, bize karşı yapılan bir hamle. Son araştırmalara göre biz, bu tatlı rekabeti bir adım önde götürüyorduk. 'Cumhur ittifakı' bundan rahatsız oldu. Burhanettin Kocamaz'a yönelen milliyetçi oyları alabilir miyiz, diye beklenti içine girmiş olabilirler; ama bunda da başarılı olamayacaklar. Bizim milliyetçiliğimizi, ülke sevgimizi, vatan sevgimizi test etmek, sorgulamak ne kimsenin hakkıdır ne kimsenin haddidir. İnanıyorum ki Mersin halkı, 31 Mart'ta bu siyaset oyununa gereken cevabı verecektir. Sayın Burhanettin Kocamaz hakkındaki bu hukuk dışı kararı demokrasiye, adalete gönül vermiş siyasetçi ve insan olarak üzüntüyle karşıladığımı da vurgulamak isterim."