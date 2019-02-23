Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz

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İYİ Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Partiden aday gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna dilekçe verilerek itirazda bulunuldu.Mersin İl Seçim Kuruluna Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili 5 itiraz dilekçesi verildi.Adaylara ilişkin itiraz süresinin 17.00 itibariyle dolduğu, İl Seçim Kurulunun itirazları pazartesi gününe kadar değerlendirip geçici aday listesiyle YSK'ye teslim edeceği öğrenildi.Öte yandan, Kocamaz'a destek vermek isteyen çok sayıda kişi Mersin Adliyesi önüne gelerek itiraz süresi dolana kadar bekledi.Kocamaz da sosyal medya hesabından adaylığına itiraz edilmesine tepki gösterdi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamıştı.