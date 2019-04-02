Burhanettin Uysal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Karabük belediye başkan adayı Burhanettin Uysal oldu. AK Parti adayı Burhanettin Uysal, Karabük belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karabük belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Karabük belediye başkan adayı Burhanettin Uysal ile ilgili seçim sonuçları ve Karabük belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Karabük belediye başkan adayı Burhanettin Uysal oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karabük belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karabük aday yarışı ve Karabük seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karabük Seçim Bilgileri

Karabük belediyesi için toplam sandık sayısının 244 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi için açılan sandık sayısının ise 244 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karabük belediyesi için katılım oranının ise % 83,44 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karabük toplam seçmen sayısının ise 79.727 olduğu belirlendi.

Karabük belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 66.527 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Karabük belediye başkan adayı olarak gösterilen Burhanettin Uysal, Karabük yarışında % 38,96 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Burhanettin Uysal toplamda 24.874 adet oy sayısına ulaştı.

Burhanettin Uysal Kimdir?

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 1967'de Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Universitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisi mezunu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı ve komiser olarak görev yaptı. Gazi Universitesi'nde 1993'de Kamu Yönetiminde yüksek lisansı, 1996'da da doktorayı bitirdi.

2008'de Karabük Universitesi Rektörlüğü görevi'ne atanan Uysal, 10 Şubat 2015 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. 26. Dönem Karabük Milletvekiliği yapan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Karabük belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.