Burhaniye Belediyesince üretilen maskeler dağıtılmaya başlandı

Burhaniye Belediyesi tarafından kurulan atölyede üretilen maskeler esnafa ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maskelerin sağlanması için belediye tarafından atölye kuruldu.

Ahmet Akın Kültür Merkezi içinde kurulan dikim atölyesinde, günlük ortalama bin adet maske üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, atölyede üretilen maskelerin kesim dikim ve paketlemelerinin hijyen kurallarına uygun olarak özenle yapıldığını bildirdi.

Atölyede 10 personelin görev yaptığını belirten Deveciler, "Yaşanılan süreç umarım en kısa sürede normalleşir. Biz belediye olarak bu konuda duyarlı ve şeffaf davranıyoruz." ifadelerini kullandı.