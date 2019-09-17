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Burhaniye Belediyesinden 250 öğrenciye eğitim yardımı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 250 öğrencinin okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

17.09.2019 16:00Burhaniye Belediyesinden 250 öğrenciye eğitim yardımı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 250 öğrencinin okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlenen 250 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına eğitim yardımı yapıldı.
Yardımlardan duydukları memnuniyeti belirten veliler, belediye yetkililerine teşekkür etti.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de sosyal belediyeciliğin paylaşmak ve yaraları sarmak olduğuna dikkati çekerek, ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: AA

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