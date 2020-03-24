Burhaniye'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğretmenler Mahallesi'nde oturan vatandaş, ATM'den para çekmek için 155 Polis hattını arayarak yardım istedi. Eve gelen ekipler vatandaşa yardımcı olurken, çekilen para ve kartını da tutanakla teslim etti. Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşların yardım için 155, 156 ve 112 numaralı telefonları aramalarını istedi.

Kaynak: DHA