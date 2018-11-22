Burhaniye'de 70'lik Mediha Hanım Dördüncü Kitabını Hazırlıyor

Burhaniye
ilçesinde, bu güne kadar 3 adet şiir kitabı çıkan 70 yaşındaki Mediha Uzar, öykü kitabı hazırlığı içinde gençlik yıllarından beri şiir yazdığını anlatan 2 çocuk annesi Uzar, boş vakitlerini değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi kurslarına katıldığını söyledi.
Burhaniye de, Bir Gülle Söyleştim, Uzak
Kıyılar ve Beyazlar Bütün Ağırlıklar adlı şiir kitaplarını yayınlayan Mediha Uzar, okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi. Ortaokul mezunu olduğunu anlatan Uzar, "Gençlik yıllarımdan beri şiir yazıyorum. Bu güne kadar 3 şiir kitabım yayınlandı. Şimdi ise bir öykü kitabı hazırlığı içindeyim. Yaşım 70 olmasına rağmen hiç durmuyorum. Şu anda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Dekoratif Tablo Yapımı Kursu'na katılıyorum. Öğrenmenin ve üretmenin yaşının olmadığına inanıyorum. Herkes sağlığı elverdiğince bir şeyler yapabilir. Yazmaya devam edeceğim" dedi. - BALIKESİR
Burhaniye
22 Kasım 2018 Perşembe 16:06