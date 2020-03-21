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Burhaniye'de açıkta ekmek satışı yasaklandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıkta ekmek satışı belediye tarafından yasaklandı.

21.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Burhaniye'de açıkta ekmek satışı yasaklandı
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıkta ekmek satışı belediye tarafından yasaklandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde açıkta ekmek satışları yasaklanmıştır. Ekmek imalatı yapan firmalar ve satış yerleri ekmeği kağıt ambalaj veya poşetle satacaktır. Ekmek imalathanelerinde kağıt ambalaj ve poşet tedarik edilene kadar ekmek satışları imalat sonrası fırın, market ve büfelerde satış yapılacak ekmekler kilitli ve müşterilerin temas edemeyeceği şekilde muhafaza edilecek ve satış esnasında ekmek sadece personel tarafından müşterilere teslim edilecektir."
Açıklamada, ekmek satışı yapan personelin eldiven ve maske kullanma zorunluluğu olduğu vurgulandı
Ekmek satışı yapan firmalarda para alan ve ekmek paketleyen personelin ayrı kişiler olacağı bilgisi verilen açıklamada, "Eğer iki işlemi de aynı personel yapacaksa, personel ilk olarak para tahsilatını yapacak ve daha sonra eldiven ve maske takılı olarak ekmeği teslim edecektir. Müşterilerin ekmeklere dokunmasına ve bu suretle satışın yapılmasına göz yuman esnaflar hakkında, emir ve yasaklara aykırılıktan cezai işlem uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Burhaniye, Güncel

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