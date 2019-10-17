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Burhaniye'de altyapı seferberliği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına başladı.

17.10.2019 12:14Burhaniye'de altyapı seferberliği
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına başladı. Burhaniye Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde yağmur suyu alt yapı çalışmaları yapmaya başladı.

İlk olarak, Cumhuriyet mahallesinde her yağmur sonrası su taşkınlarından kaynaklı evlerini su basan vatandaşların mağduriyetini giderildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, Sanayi Caddesinin bir bölümüne geniş yağmur suyu ve drenaj boruları döşendi. Özellikle, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 26. Sokak ve civarında yağmur sonrası biriken sular için altyapı çalışmaları yapan Belediye ekipleri, bölgeye 35 metre genişletilmiş yağmur suyu borusu döşedi. Yapılan çalışmalar sonrası, su taşkınlarının önüne geçilerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor. - BALIKESİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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